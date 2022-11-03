Россия и Киргизия подписали программу экономического сотрудничества до 2026 года

За январь-август объем взаимной торговли двух стран превысил $2 млрд

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия и Киргизия подписали программу экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики на 2022-2026 годы. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ по итогам прошедшей в Бишкеке встречи сопредседателей межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

"В завершении встречи стороны подписали программу экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики на 2022-2026 годы, нацеленную на диверсификацию и рост взаимной торговли, расширение инвестиционного и научно-технического взаимодействия между двумя странами. Разработкой основных положений программы, касающихся обязательств российской стороны, занимались специалисты Минэкономразвития России", - говорится в сообщении.

Товарооборот между Россией и Киргизией по итогам восьми месяцев 2022 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года вырос на 42%. За январь-август текущего года объем взаимной торговли двух стран превысил $2 млрд. В начале октября текущего года страны подписали ряд документов по реализации инвестиционных проектов на общую сумму порядка $500 млн.