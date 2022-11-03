В Москве завершили две трети работ по возведению башни Национального космического центра

В пресс-службе заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева сообщили, что полностью в монолите готовы 34 этажа башни, ведется устройство стен и колонн на уровне 35 этажа

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Специалисты выполнили работы по возведению башни Национального космического центра в Москве более чем на две трети. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Строительство Национального космического центра - проекта федерального значения - идет высокими темпами. Монолитные работы по возведению высотной части выполнены на 70%. Полностью в монолите готовы 34 этажа башни, ведется устройство стен и колонн на уровне 35 этажа", - процитировали в пресс-службе заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он отметил, что общая готовность основных конструкций всего комплекса зданий НКЦ можно оценить на 90%."В полном объеме завершены монолитные конструкции низкоэтажной части, конгрессно-делового центра и будущей подземной парковки. Продолжается устройство монолита подпорных стен и высотной части комплекса", - сказал Бочкарев.

Как отметил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" (ведущее строительное подразделение Группы компаний "Мосинжпроект") Константин Маслаков в общей сложности на объектах НКЦ уложено более 167 тыс. куб. м бетона.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Мосинжпроект" реализует проект Национального космического центра в интересах правительства Москвы и Госкорпорации "Роскосмос". Общая площадь комплекса зданий НКЦ - более 250 тыс. кв. м. Все сооружения НКЦ - высотная и низкоэтажная части, а также конгрессно-деловой центр - будут соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.