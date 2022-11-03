Инфляция в Турции в октябре выросла до 85,51%

Месяцем ранее она составляла 83,45%

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в Турции по итогам октября составила 85,51% в сравнении с 83,45% месяцем ранее, сообщил в четверг национальный институт статистики.

В то же время независимая Группа анализа инфляции (ENAG) оценила инфляцию в Турции в октябре в 185,34%. В сентябре она, по ее данным, составляла 186,27%.

Глава Центробанка Турции Шахап Кавджиоглу ранее сообщал, что инфляция в стране по итогам текущего года ожидается на уровне 65,2%. Изначально она планировалась в 42,8%, затем показатель был пересмотрен до 60,4%.

Центробанк Турции с конца прошлого года до августа нынешнего держал ключевую ставку на уровне 14%, а затем начал ее снижать. Сейчас она составляет 10,5%.

Власти Турции с декабря прошлого года проводят так называемую новую экономическую политику, упор в которой делается на укрепление турецкой лиры. Однако национальная турецкая валюта с начала года обесценилась более чем на 25%, такая тенденция, по прогнозам экономистов, сохранится.