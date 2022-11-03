В Грузии сообщили о замедлении годовой инфляции в октябре до 10,6%

Больше всего в октябре в годовом исчислении выросли цены на овощи (13,2%), молоко, сыр и яйца (2,6%)

ТБИЛИСИ, 3 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в Грузии в октябре текущего года составила 10,6%. Месяцем ранее этот показатель составлял 11,5%, сообщила в четверг Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат").

Больше всего в октябре в годовом исчислении выросли цены на овощи (13,2%), молоко, сыр и яйца (2,6%), сахар, джем и другие сладости (2,1%), кофе, чай и какао (1,4%). Вместе с тем в Грузии подешевели фрукты и виноград (-6,7%), масла и жиры (-2%).

Инфляция в годовом исчислении начала увеличиваться в Грузии с марта 2021 года. Для ее сдерживания Национальный банк республики стал ужесточать монетарную политику, повысив ставку рефинансирования до 11% годовых. Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе в среду заявил, что ожидает сокращения инфляции с февраля 2023 года.