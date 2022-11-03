В Италии считают, что страна может в будущем стать экспортером газа

Рост цен на энергоносители, по мнению министра по вопросам экономического развития Адольфо Урсо, также является "результатом спекуляций"

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Италия может в ближайшие годы удвоить добычу газа на своей территории, в том числе за счет ресурсов в Адриатическом море, и начать экспортировать энергоносители в другие страны. Об этом сообщил министр по вопросам экономического развития Адольфо Урсо в четверг в интервью в газете La Repubblica.

"Десять лет назад мы добывали 13 млрд кубометров из нынешних месторождений, сегодня - только три. Потому что разница покрывалась за счет импорта из России. Мы можем начать заново, удвоив добычу из месторождений, а затем за счет бурения в центральной части Адриатики у побережья, там есть общее месторождение с Хорватией, из которого можно получить 70 млрд кубометров в течение нескольких лет, - сказал Урсо. - Остальное можно сделать за счет диверсификации источников. Я считаю, что мы сможем экспортировать энергию в северные страны".

Рост цен на энергоносители, по мнению министра, также является "результатом спекуляций", он "вызвал резкое увеличение затрат на производственную деятельность, что сдерживает рост экономики Италии". "Мы спаслись благодаря восстановлению туризма, услуг. Помогла погода, продлившая туристический сезон. Именно по этой причине ВВП в последнем квартале не упал. Но прогнозы тревожные", - сказал Урсо.

От Брюсселя Италия ожидает мер, включая введение предельных цен на газ и отделения цен на газ от цен электроэнергию, указал министр. "После обсуждения в Европе мы начнем реализовывать наши меры по снижению стоимости энергии", - отметил он.