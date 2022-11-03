Выдача потребкредитов за девять месяцев 2022 года сократилась на 41%

Она составила 1,95 трлн рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Выдача потребительских кредитов в январе - сентябре 2022 года составила 1,95 трлн рублей, что на 41,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе - сентябре 2021 года - 3,32 трлн руб.). Об этом говорится в сообщении Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с девятью месяцами "пандемийного" 2020 года объем выданных потребкредитов в текущем году сократился менее существенно - на 13,3% (в январе - сентябре 2020 года - 2,25 трлн руб.).

Согласно данным бюро, наибольший объем выданных за девять месяцев 2022 года потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (235,4 млрд руб.), Московской области (139,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (95,8 млрд руб.), Свердловской области (69,2 млрд руб.) и Краснодарском крае (62,9 млрд руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе - сентябре 2022 года самая серьезная динамика снижения объемов выданных потребкредитов (среди 30 регионов - лидеров в данном виде розничного кредитования) зафиксирована в Ставропольском крае (-46,3%), Иркутской области (-45,5%), Пермском крае (-45,3%), а также в Тульской области (-44,3%) и Красноярском крае (-44,2%). Наименьший спад выдачи потребкредитов зафиксирован в Москве (-35,1%), Новосибирской области (-38,9%), Краснодарском (-39,3%) и Приморском (-39,8%) краях, а также в Свердловской области (-39,8%).

"Выдача потребкредитов в текущем году схожа с ситуацией 2020 года с его "карантинной" весной. Так, в обоих случаях вслед за "весенним" падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Объемы кредитования в текущем году также не так сильно уступают "пандемийному" 2020 году. При этом в целом банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан и выдают потребкредиты тем из них, значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на высоком уровне", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.