Sitronics Group создаст программные комплексы для Единой платформы цифровых сервисов СМП

Программные комплексы позволят осуществлять круглогодичный мониторинг судоходства, кроме того, способствуют повышению эффективности ледокольного флота и увеличению точности планирования

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Sitronics Group создаст программные комплексы для Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (ЕПЦС СМП), которую разрабатывает "Гринатом". Об этом сообщил ТАСС президент компании Sitronics Group Николай Пожидаев.

"Sitronics Group создает для Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (ЕПЦС СМП), разрабатываемой АО "Гринатом", программные комплексы, которые обеспечат работу пяти из девяти функциональных подсистем", - сказал он.

Пожидаев подчеркнул, что такие комплексы необходимы для работы цифровых сервисов управления мореплаванием, морской безопасности, навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и ледового обеспечения, а также мониторинга экологической обстановки. Программные комплексы позволят осуществлять круглогодичный мониторинг судоходства, кроме того, способствуют повышению эффективности ледокольного флота и увеличению точности планирования.

"На текущий момент создаются технический проект и прототипы сервисов", - добавил Пожидаев.

Мониторинг в Мировом океане

Также Sitronics Group запустила тестовую эксплуатацию платформы визуализации данных автоматической идентификационной системы (АИС). АИС позволяет определить суда, их габариты, курс и другие данные. На сегодня платформа компании принимает данные с нескольких российских экспериментальных спутников.

"Сейчас идет отработка сбора, передачи, архивирования, обработки и визуализации данных АИС. При этом уже сегодня мы можем отслеживать актуальное местоположение судов на СМП", - отметил Пожидаев.

Для полномасштабной работы сервиса Sitronics Group планируется запустить 70 космических аппаратов с приемной аппаратурой АИС до 2025 года.

Развитие цифровых систем в области судоходства

Согласно морской доктрине Россия планирует создать единую межведомственную государственную систему для информирования о местоположении российских и иностранных судов и проведения поисково-спасательных работ. Также планируется обеспечить в рамках информационной морской деятельности развитие глобальных информационных систем, в том числе единой госсистемы информации об обстановке в Мировом океане, единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки, представляющих общую информационно-коммуникационную инфраструктуру.

В Арктической зоне РФ планируется создать единую защищенную информационно-телекоммуникационную систему транспортного комплекса, в том числе организовать строительство трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи.