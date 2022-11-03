Equinor и Centrica изучают возможность создания водородного хаба в Изингтоне

Отмечается, что проект будет способствовать реализации стратегии правительства Великобритании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Норвежская энергокорпорация Equinor и британская компания Centrica, один из ведущих поставщиков газа и электроэнергии в стране, заключили соглашение, в рамках которого они изучат возможность создания в Восточном Йоркшире промышленного комплекса по производству водорода. Об этом говорится в заявлении норвежской компании, распространенном в четверг.

"В соответствии с планом сотрудничества, производственная база Centrica в Изингтоне может в ближайшее десятилетие стать центром по низкоуглеродному производству водорода", - указано в нем. Выбор площадки обусловлен тем, что она расположена недалеко от изингтонского терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ), одного из шести крупнейших в Соединенном Королевстве, по которому поступает в том числе газ, добываемый Equinor. Кроме того, относительно рядом находится один из крупнейших в мире парков морских ветроэлектростанций. Оба источника энергии имеют ключевое значение для производства "голубого" (с использованием газа в качестве сырья) и "зеленого" (на основе воды) водорода, пояснили в норвежской компании.

Отмечается, что проект будет способствовать реализации стратегии правительства Великобритании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, а также цели наращивания объемов электроэнергии, производимой из водорода, до 10 ГВт к 2030 году.