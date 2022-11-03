На Запорожье заявили, что Киев вывозит завод "Искра"

Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, более 2,5 тыс. человек лишатся работы

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские власти намерены вывезти оборудование с завода радиотехники "Искра", который находится в городе Запорожье, в результате чего более 2,5 тыс. его сотрудников останутся без работы. Об этом в четверг сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Недавно в Запорожье приезжал руководитель Укроборонпрома [Юрий] Гусев и посетил предприятия города, задействованные для производства военной техники. Поездка в Запорожье нужна была Гусеву для принятия решения об эвакуации производств оборонного назначения. Побывал он и на научно-производственном комплексе "Искра", - написал он в Telegram-канале. Рогов проинформировал, что по результатам поездки принято решение о вывозе оборудования "Искры" во Львов и Ужгород.

По данным главы движения, коллектив завода превышает 3 тыс. человек, "более 80% из которых никуда из родного города не поедут". "Значит, более 2,5 тыс. запорожцев останутся без работы", - констатировал он. На предприятии к вывозу готовят все ценное оборудование, уточнил Рогов. "Все остальное будет выведено из строя без возможности восстановления", - обратил внимание он.

"Завод еще с советских времен производит радиолокационные станции различного назначения и является гордостью запорожцев. <...> Профессионалы очень нужны России. После освобождения Запорожья умные головы и умелые руки работников "Искры" понадобятся для восстановления завода", - заключил председатель движения.