Песков: возобновление участия в зерновой сделке не означает готовность Москвы продлить ее

Перед продлением зерновой сделки РФ предстоит оценить эффективность ее выполнения, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Решение России о возобновлении участия в зерновой сделке не означает готовность Москвы продлить ее, российской стороне предстоит еще дать оценку реализации документа. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не означает, безусловно, предстоит еще обсуждать официально тему продления, срок пока не истек, пока еще работает. <...> К 19 числу (ноября - прим. ТАСС), перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, нужно будет дать общую оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все стороны договоренностей, потом уже выходить на какие-то решения", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что в части возобновления сделки главным фактором доверия к договоренностям выступает участие Турции. "Работа, которая была проведена Анкарой и лично турецкими дипломатами, военными, президентом [Реджепом Тайипом] Эрдоганом, заслуживает высокой оценки. Участие в этом Турции является главным фактором доверия", - сказал представитель Кремля.