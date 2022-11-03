Сбер заявил, что продажа Fortenova прошла по международным юридическим нормам

Уведомление о смене собственника направляется компании в строгом соответствии с законодательством - на это с момента сделки есть семь дней

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сделка Сбера по продаже доли в хорватской компании Fortenova закрыта 31 октября 2022 года в строгом соответствии со всеми международными юридическими нормами без нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Сделка Сбербанка по продаже доли в компании Fortenova закрыта 31 октября 2022 года в строгом соответствии со всеми международными юридическими нормами и стандартами без каких-либо нарушений. Покупателем выступил крупный инвестор из ОАЭ. Сбер получил всю сумму в рамках сделки 31 октября, более не является акционером компании и не связан с ней, но желает ей дальнейших успехов в развитии на международном рынке", - отметили в банке. Там уточнили, что уведомление о смене собственника направляется компании в строгом соответствии с законодательством - на это с момента сделки есть семь дней.

Ранее СМИ сообщили, что власти Хорватии отрицают свое участие в подготовке и осуществлении сделки по продаже доли находящегося под санкциями Евросоюза Сбербанка в хорватской Fortenova Group.

После публикации о сделке хорватское издание "Вечерни лист" написало, что из-за санкций ЕС продажа активов Сбера не могла состояться без одобрения европейских регуляторов и постоянной группы по мониторингу и реализации ограничительных мер при правительстве Хорватии.

Накануне Сбер сообщил, что продал свою долю в хорватской Fortenova Group, покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Сейф аль-Кетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании. Значительную часть его инвестиций составляют различные сделки с частным капиталом.

Группа Сбербанка в 2019 году получила контроль над 40% активов Fortenova Group Topco - дочерней структуры Fortenova Group, управляющей предприятиями крупнейшей частной компании Хорватии по производству продуктов питания и розничной торговле Agrokor. Весной 2021 года Сбербанк увеличил долю в хорватской Fortenova, работающей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и ретейле, до 43%, получив 4% компании за 18,5% акций крупнейшего словенского ретейлера Mercator.

Правительство Хорватии в апреле 2017 года ввело госуправление в Fortenova Group из-за долгов и начало процедуру ее реструктуризации. Сбербанк пытался взыскать с нее 1,13 млрд евро долга. 2 ноября 2022 года в Сбере сообщили о продаже своей доли (43%) крупному инвестору из ОАЭ Сейфу аль-Кетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании.