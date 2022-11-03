В ГД внесли законопроект о продлении моратория на применение КоАП за валютные нарушения

Речь идет в том числе о российских компаниях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, для которых санкционное давление приводит к объективной невозможности исполнять требования валютного законодательства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который направлен на продление моратория на применение мер административной ответственности, предусмотренной положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях (КОАП) в связи с усиливающимся со стороны недружественных государств санкционным давлением на Российскую Федерацию. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Речь идет в том числе о российских компаниях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, для которых санкционное давление приводит к объективной невозможности исполнять требования валютного законодательства Российской Федерации,говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривается продление моратория на применение мер административной ответственности на срок до 31 декабря 2023 года включительно. Согласно действующему закону, такой мораторий действует до 31 декабря 2022 года. Речь идет о моратории на применение административной ответственности за такие правонарушения, как незаконные валютные операции, нарушение обязанности по срокам перечисления выручки и т.д.