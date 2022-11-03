Вице-президент Ирана уверен в скорой отмене санкций, введенных против страны

Мохсен Резаи считает, что враги страны осознали, что Иран быстро развивается

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Экономическая ситуация в Иране улучшается, введенные против страны санкции будут отменены в ближайшее время. Такое мнение выразил в четверг вице-президент Ирана по экономическим делам Мохсен Резаи.

"Мы находимся в состоянии экономической войны, и наши враги осознали, что Иран быстро развивается, - приводит слова Резаи агентство ISNA. - Между нами и противниками Ирана за рубежом идут серьезная борьба и конкуренция. В ближайшие месяцы бремя внешних санкций будет разрушено. Теперь мы рассматриваем проблему борьбы с внутренними санкциями, то есть с той бюрократией, которая существует в стране".

Западные санкции против Ирана насчитывают не одно десятилетие. Великобритания в 1950-х годах вводила бойкот на иранские нефтепродукты, поддержанный США, в ответ на национализацию Тегераном принадлежавшей Лондону "Англо-иранской нефтяной компании". После Исламской Революции 1979 года США заморозили все иранские авуары в своих банках. Гражданам и компаниям США было запрещено вести бизнес в Иране. Вашингтон ввел карательные меры против компаний других стран, нарушающих американские ограничения. После начала в 1980 году ирано-иракской войны санкции были усилены за счет запрета международным финансовым организациям выдавать кредиты Ирану, всем странам - продавать оружие и оказывать ему любую помощь. С заключением в 2015 году ядерной сделки часть санкций была отменена, но в 2018-м США ужесточили их.

На фоне беспорядков в Иране, продолжающихся уже больше месяца, США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, которые, по мнению Вашингтона и Брюсселя, ответственны за подавление протестов. Волнения в стране начались после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей 16 сентября. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские.

В Тегеране считают, что США и ЕС используют санкции в качестве инструмента для усиления социальной напряженности в исламской республике.