США вышли на второе место по объему поставок газа в ЕС

Первое место занимает Норвегия, заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. США в этом году поднялись с третьего на второе место среди поставщиков газа в ЕС, их опережает Норвегия. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции в Латвии, которую транслировала пресс-служба ЕК.

"Мы сумели полностью перестроить структуру наших поставщиков. Крупнейшим поставщиком природного газа теперь стала Норвегия, за ней следуют США, поставляющие сжиженный природный газ", - заявил он.

В 2021 году США вышли на третье место среди поставщиков газа в ЕС, потеснив Алжир. Первая позиция в 2021 году принадлежала России, вторая - Норвегии, однако уже тогда Еврокомиссия заявляла о необходимости поэтапного отказа от поставок российского газа в ЕС.