Более 200 экспортных контрактов заключили МСП Подмосковья за девять месяцев 2022 года

Их общая сумма превышает $50 млн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 200 экспортных контрактов заключили малые и средние предприятия Московской области за девять месяцев текущего года, их общая сумма превышает $50 млн. Об этом в четверг сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Только за девять месяцев текущего года общая сумма экспортных контрактов, заключенных компаниями, представляющими подмосковный сегмент МСП, составила порядка $50,7 млн. В общей сложности с иностранными партнерами при поддержке Фонда соглашения подписал 101 субъект МСП - всего 217 контрактов. Это производители разной продукции: от продуктов питания до высокотехнологичных решений. Услугами Фонда за отчетный период воспользовались 785 субъектов МСП", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья подчеркнули, что среди крупнейших контрактов - соглашение на экспорт косметики, парфюмерии и бытовой химии подмосковной компании в Китай. Его сумма составила порядка $10 млн. Еще одна компания из региона заключила соглашение на общую сумму на $5 мл на экспорт в Турцию кабельной продукции.

Помимо этого, предприятия региона заключили контакты с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Ливии, Сербии, Уругвая и другими странами.