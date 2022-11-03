3 ноября, 11:38,
обновлено 3 ноября, 11:48

Банк России опроверг взлом украинскими хакерами своих информационных систем

Банк России опроверг взлом украинскими хакерами своих информационных систем
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее заявил, что украинские хакеры якобы получили доступ к сетям Банка России и намерены опубликовать первые 27 тыс. полученных файлов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Банк России опроверг взлом украинскими хакерами своих информационных систем, опубликованный ими архив находился в открытом доступе, сообщили ТАСС в пресс-службе российского регулятора.

"Мы проверили опубликованный хакерами архив. Все это - документы, которые были в интернете в открытом доступе. Ни одна информационная система Банка России не была взломана", - говорится в сообщении.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram разместил информацию, что украинские хакеры якобы получили доступ к сетям Банка России и намерены опубликовать первые 27 тыс. полученных файлов. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация