ЕС может поставлять электроэнергию на Украину вместо ее импорта

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи подчеркнул, что Евросоюз намерен оказать экстренную поддержку Украине в восстановлении ее энергосети, в частности предоставить Киеву дополнительную финансовую и техническую помощь в €25,5 млн и направить этой стране 400 электрогенераторов

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Евросоюз может начать поставлять определенные объемы электроэнергии Украине вместо того, чтобы импортировать ее из этой страны. Такую позицию изложил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Энергетическая система Украины уже подключена к системе Евросоюза, в последние месяцы были небольшие обмены энергией. В нынешних условиях ЕС может поставлять определенный объем электричества Украине. Что касается деталей и возможных объемов, это необходимо уточнить", - заявил он.

Макфи подчеркнул, что Евросоюз намерен оказать экстренную поддержку Украине в восстановлении ее энергосети, в частности предоставить Киеву дополнительную финансовую и техническую помощь в €25,5 млн и направить этой стране 400 электрогенераторов.

Подключение энергосистемы Украины к ЕС было завершено в начале лета, чтобы экспортировать электроэнергию с украинской территории в страны сообщества. В августе Еврокомиссия сообщала, что намерена этой зимой довести объем импорта электричества в ЕС с Украины до 2 и более гигаватт.