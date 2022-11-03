Минфин Украины: размер госдолга страны больше уровня ВВП стал "объективной реальностью"

Эта проблема обусловлена двумя составляющими: военными действиями и необходимостью финансировать обязательства государства, отметил глава ведомства Сергей Марченко

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал ситуацию, когда государственный долг страны превышает размер ее ВВП, "объективной реальностью".

"Это вынужденные долги. Это объективная реальность", - ответил он в опубликованном в четверг интервью на вопрос украинского издания "Левый берег" о том, насколько превышение объема госдолга над ВВП тяготит власти страны. По словам Марченко, эта проблема обусловлена двумя составляющими: военными действиями и необходимостью финансировать обязательства государства.

Он напомнил, что правительству удалось договориться о двухлетней отсрочке по коммерческим долгам и долгам перед странами. "То есть у нас внешний долг сам по себе уже не является проблемным на ближайшие два года. Дальше мы смотрим на среднесрочную перспективу. <...> Думаю, что это будет проблематично, через два года у нас тоже возникнет вопрос финансирования выплат", - продолжил министр финансов.

При этом Марченко утверждает, что в настоящее время для Киева обслуживание долгов со сроком погашения в 15-20 лет не представляет значительной проблемы, так как процентная ставка по ним минимальная. "Но, конечно, проблема долгового "навеса" и возможности обслуживать и погашать долговые обязательства <...> может возникнуть", - констатировал он.

В комитете Верховной рады по вопросам бюджета в четверг сообщили, что в соответствии с проектом госбюджета на 2023 год предельный объем государственного долга увеличен до 6,42 трлн гривен (свыше $172,7 млрд), что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год - более 6,27 трлн гривен (около $169 млрд).

Ранее Марченко заявлял, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов. 25 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы Запад покрыл в 2023 году дефицит бюджета Украины на сумму $38 млрд.