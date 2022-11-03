Эксперты: подключение гостиниц и ресторанов к маркировке не требует дополнительных затрат

Поставщики софта для автоматизации работы в сегменте HoReCa отметили, что в большинстве случаев достаточно обновить программное обеспечение

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Подключение к системе цифровой маркировки "Честный знак" не потребует от ресторанов и гостиниц дополнительных трат - в большинстве случаев достаточно обновить программное обеспечение. Об этом заявили опрошенные поставщики софта для автоматизации работы в сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес).

"Для работы с маркированными товарами предприятиям общепита из числа клиентов компании необходимо будет обновить кассовое приложение, это бесплатная опция", - рассказал руководитель отдела внедрения Quick Resto Алексей Гаврилов.

По его словам, для сканирования кодов маркировки можно использовать 2D-сканер, основную камеру кассового терминала на планшете или бесплатное мобильное приложение от системы "Честный знак". "Рестораны, кафе или точки фастфуда могут понести только единоразовые затраты на обновление прошивки фискального регистратора и фискального накопителя. Остальные сервисы Quick Resto для обеспечения работы с маркированной продукцией бесплатные", - подчеркнул Гаврилов.

Как стало известно ранее, Минпромторг, ЦРПТ и Ассоциация производителей пива договорились поэтапно внедрять цифровую маркировку в пивоваренной отрасли: с 1 апреля 2023 года она станет обязательной для продукции в кегах, с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках. Сейчас маркировка пива и слабоалкогольных напитков ведется в качестве пилотного проекта.

Без дополнительных трат и переобучения

Для работы с маркированным товаром не потребуется дополнительных затрат, подтвердили ТАСС в компании r_keeper, которая представляет на рынке решения как для крупного ресторанного бизнеса, так и для микро, малых и средних предприятий.

"В них уже все готово для работы с маркированными товарами, и эта опция входит в стандартные пакеты", - заверили в r_keeper и добавили, что при работе с маркированным пивом путь настройки останется таким же, как для работы с обычным маркированным товаром, пользователю не потребуется осуществлять каких-либо дополнительных действий - сообщили в пресс-службе компании.

"Мы выпускаем новые версии iiko каждые три месяца, а промежуточные апгрейды выходят каждые две недели. В нужный момент инструментарий для учета маркировки появится в очередной сборке продукта, все обновления у нас бесплатные", - заявил продакт-оунер iiko Никита Синько.

По его словам, конкуренция на рынке общепита быстро растет, и качество - важнейшее условие успеха. "Поэтому в итоге от прозрачности производства и оборота продукции выиграют все - и рестораны, и их посетители", - считает Синько.

Лидеры по автоматизации процессов

В DocsInBox отмечают, что на мировом рынке HoReCa - традиционно наименее автоматизированная сфера, но Россия является исключением. По словам директора по продукту Ивана Земскова, отечественные рестораторы внедряют учетные системы, программы для складского учета, интегрируют доставку, CRM-системы и государственные системы контроля.

"Уже сейчас большие игроки на рынке автоматизации ресторанов предлагают интеграцию с "Честным знаком". Ресторану не нужно работать в новой программе, достаточно лишь использовать новый функционал в уже знакомом ПО. Для рестораторов это наиболее удобное решение, так как позволяет избежать обучения персонала и перестройки процессов", - сообщил Земсков.

Он рассказал, что DocsInBox, например, вообще не требует изменений в работе - информация о приемке и списании маркированной продукции уходит в "Честный знак" в момент, когда сотрудник принимает поставку товара и выгружает накладную в учетную систему.

О маркировке

Национальная система цифровой маркировки товаров "Честный знак" внедряется в России в 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, табак, лекарства обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.