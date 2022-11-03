"Теремок" модернизирует производство в Петербурге за 500 млн рублей

Предприятие планирует получить займ по региональной программе кредитования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Теремок" модернизирует производство в Петербурге при поддержке городского фонда развития промышленности, вложив в проект почти 500 млн рублей, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор компании Виталий Свидовский.

"В 2020 году мы заключили контракт на 25 лет на переоснащение здания (9 тыс. м.) под пищевое производство. Планируем инвестировать около 500 млн рублей. В 2023 году планируется завершить запуск этого производства. Специально под эти цели в региональном правительстве разработана программа кредитования, которая курируется фондом развития промышленности. Туда, безусловно, попадают не все задачи, которые мы хотим реализовать (попадает только технологическое оборудование). В целом мы планируем получить порядка 200 млн рублей", - отметил он.

Получить займ в размере 200 млн рублей планируется в рамках программы для приобретения оборудования, которую предлагает фонд развития промышленности. Эта программа действует в отношении промышленных предприятий, объем выручки которых за последний завершенный год составил не менее 150 млн рублей.

"Сейчас мы на этапе заявки, есть определенные сложности, связанные с текущей ситуаций в стране. Заявка имеет ряд требований, например, займ можно получить только, когда оборудование пересекло границу России, предоплата не должна быть 100%, должна быть конкретная классификация оборудования. Получается ситуация, что, например, сегодня компания готова поставить определенный товар, а завтра уже нет. Меняется ассортимент, меняются отгрузки. Если закупки по пищевому рынку стабилизировались, то с оборудованием - сложнее. Плюс есть сложности с импортозамещением, не все аналоги сейчас можно воспроизвести в России, недостаточно технологий", - рассказал Свидовский.

Фонд развития промышленности Петербурга оказывает поддержку предприятиям города по 14 программам финансирования. Три из них были утверждены весной 2022 года: займы на технологическое присоединение, займы для системообразующих предприятий и их поставщиков на приобретение комплектующих изделий. Сумма займа на приобретение оборудования составляет от 5 млн рублей до 300 млн рублей. Фонд предоставляет целевые займы по льготной ставке от 1 до 5% годовых сроком до семи лет. На сегодняшний день Фонд одобрил выделение займов на общую сумму около 5,8 млрд рублей.

Сеть ресторанов быстрого питания "Теремок" включает в себя 322 торговые точки в Москве, Петербурге и Краснодаре. Ежегодно рестораны компании, в которой работают более 5 000 человек, принимают до 32 млн гостей. В Петербурге у компании есть 99 ресторанов, 41 уличный киоск, семь фудтраков и 36 кондитерских.