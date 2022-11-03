Банк России отметил рост спроса на оплату покупок и услуг через СБП

В III квартале 2022 года системой воспользовались свыше 112 млн раз, отметили в ЦБ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россияне все чаще пользуются системой быстрых платежей (СБП) для оплаты покупок и услуг, следует из сообщения регулятора.

"В III квартале этого года граждане воспользовались системой быстрых платежей (СБП) для оплаты покупок и услуг свыше 112 млн раз. Это больше, чем за весь предыдущий период работы системы", - говорится в сообщении.

Всего, по данным ЦБ, в июле - сентябре 22 млн граждан расплатились через СБП, что в 18 раз превышает показатель 2021 года. При этом общий объем операций с начала года - и платежей, и переводов - преодолел планку в 9 трлн рублей, тогда как за весь прошлый год он составил 5 трлн рублей.

Согласно данным ЦБ, в третьем квартале 2022 года через СБП проведено 839 млн операций на сумму 3,9 трлн рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года в 3,6 и 2,8 раза соответственно. В настоящее время к системе подключено 212 банков.

В среднем в третьем квартале 2022 года один пользователь совершил более 14 операций в СБП, при этом в третьем квартале 2021 года этот показатель был равен 8, а количество и сумма совершенных через СБП переводов граждан увеличились по сравнению с предыдущим кварталом на 26 и 27% соответственно. При этом средняя сумма перевода составила 5 тыс. рублей.

В ЦБ также отметили, что количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 25% - до 452 тысяч. "Продолжает увеличиваться спрос на сервис переводов юридических лиц гражданам (например, страховые выплаты, от брокеров и прочие). Количество и сумма таких выплат в СБП по сравнению с аналогичными показателями II квартала 2022 года увеличились в 4 и 3 раза соответственно. 1,1 млн человек уже получили подобные выплаты через СБП, количество пользователей за отчетный квартал выросло в 6 раз", - говорится в материалах регулятора.

О системе быстрых платежей

Система быстрых платежей разработана Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК) и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК - операционным платежным и клиринговым центром.

С помощью СБП граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.