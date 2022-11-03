"Гранд сервис экспресс" 30 декабря запустит круиз "Крымский вояж"

Путешественники отправятся в путь из Москвы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) и туроператор "Гранд экспресс тур" 30 декабря запустят новогодний туристический железнодорожный круиз из Москвы на Крымский полуостров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЭ.

"Новогодний тур на полуостров Крым от транспортной компании "Гранд сервис экспресс" и туристического оператора "Гранд экспресс тур" - это программа, рассчитанная на шесть дней. Все спланировано таким образом, чтобы под бой курантов пассажиры проезжали Крымский мост. Путешественники отправятся в путь 30 декабря из Москвы. Присоединиться можно в Воронеже 30 декабря и Ростове-на-Дону 31 декабря", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что круиз пройдет по маршруту из Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону через Тамань (с экскурсией в Анапу), Севастополь (с экскурсией в Балаклаву), Евпатория, Симферополь, Керчь и вернется в Ростов-на-Дону, Воронеж и Москву. "Крымский вояж" - первый и единственный железнодорожный круиз по Крымскому мосту, добавили в ГСЭ.