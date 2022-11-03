Минпромторг заявил, что параллельный импорт не может быть распространен на фильмы

В ведомстве указали, что аудиовизуальные произведения не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Аудиовизуальные произведения не могут быть внесены в перечень для параллельного импорта, так как не являются товарами согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС, пояснили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором ТН ВЭД ЕАЭС", - заявили там.

Ранее Минпромторг дополнил перечень для параллельного импорта продукцией брендов Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Как сообщал ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, пока механизм не распространяется на фильмы и мультфильмы производства данных компаний. Однако в ближайшее время этот вопрос может быть решен.

Вопрос разрешения импорта аудиовизуальных произведений без разрешения правообладателя находится в сфере ведения Минкультуры России, подчеркнули в министерстве.