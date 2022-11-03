3 ноября, 13:02,
обновлено 3 ноября, 13:21

Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд

По состоянию на 21 октября, международные резервы находились на уровне $541 млрд

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 28 октября 2022 года составили $550,1 млрд, увеличившись за неделю на 1,7% (или на $9,1 млрд), говорится в сообщении ЦБ.

"Объем международных резервов по состоянию на 28 октября составил $550,1 млрд, увеличившись за неделю на $9,1 млрд, или на 1,7%, под воздействием положительной переоценки", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 21 октября 2022 года, международные резервы находились на уровне $541 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что в результате западных санкций замороженными оказались около $300 млрд золотовалютных резервов РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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