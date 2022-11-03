Вучич прогнозирует Европе "адски тяжелую" зиму из-за роста цен на электричество

По словам президента Сербии, только своевременные закупки российского газа спасли его страну от катастрофы и отключений электричества

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Предстоящая зима в Европе будет "адски тяжелой", поскольку из-за отсутствия поставок газа цены на электричество будут расти на 50% в день. Такой прогноз дал в четверг журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"Через семь дней начнется похолодание, тогда начнут тратить резервы газа в Европе. <...> Как только у вас начинает уходить газ из хранилища и нет дополнительных вливаний газа, то цены подскакивают вверх, это сразу же поднимает цены на электричество. Я хочу сказать, что это ежедневно понимает цены на 50%, так что это будет адски тяжелая зима", - заявил Вучич.

Ранее сербский президент говорил, что предстоящая зима в Европе будет "холодной", а следующая - "полярной", и не исключал роста биржевых цен на газ до $6 тыс. за 1 тыс. кубометров (в конце октября она опускалась ниже $1 тыс., сейчас торгуется на уровне около 1,4 тыс.). Он подчеркивал, что только своевременные закупки российского газа спасли Сербию от катастрофы и отключений электричества.