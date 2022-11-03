В Veon пока не знают, как будет продвигаться процесс продажи "Вымпелкома"

Приоритеты не изменились, отметили в компании

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Руководство телекоммуникационного холдинга Veon пока не знает, как будет развиваться процесс продажи компании "Вымпелком" (представлена в РФ под брендом "Билайн"), входящей в группу. Об этом заявил главный исполнительный директор Veon Каан Терзиоглу в время телефонной конференции с инвесторами.

"Хоть мы и не взяли на себя обязательства по достижению какого-либо конкретного результата и пока не можем точно знать, как будет развиваться этот процесс, я хочу подчеркнуть, что наши приоритеты не изменились", - сказал Терзиоглу.

Ранее Veon объявил о проведении конкурентного процесса продажи входящей в группу российской компании "Вымпелком" (представлена в РФ под брендом "Билайн"). Руководство холдинга изучает возможные варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон.