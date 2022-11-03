В США заявили, что импорт из РФ в сентябре достиг минимального значения с 2002 года

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Импорт российских товаров в США снизился с $522,1 млн в августе до $332,1 млн в сентябре, что является минимальным значением с января 2002 года, когда он составлял $316,9 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США - Бюро переписи населения.
Объем экспорта американской продукции в Россию в сентябре увеличился до $90,4 млн, превысив показатель не только августа ($66,8 млн), но и июля ($82,5 млн). По сравнению с январем этого года объем экспорта снизился на $306,4 млн.
Ранее глава Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин заявил, что ведомство временно не будет публиковать статистику по импорту и экспорту, чтобы избежать некорректных оценок.