Верховная рада приняла бюджет Украины на 2023 год с рекордным дефицитом

По информации комитета Верховной рады по вопросам бюджета, согласно госбюджету на 2023 год, предельный объем государственного долга увеличен до 6,42 трлн гривен

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины в четверг приняла закон о государственном бюджете на следующий год, в документе предусмотрен рекордный дефицит. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент принял проект госбюджета на 2023 год во втором чтении и в целом. <...> Это рекорд по наиболее раннему [сроку] принятия бюджета в истории Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере $38 млрд", - написал он в Telegram-канале.

По словам Железняка, документ поддержали 295 депутатов, воздержались - 35. Никто не проголосовал против.

По информации комитета Верховной рады по вопросам бюджета, согласно госбюджету на 2023 год, предельный объем государственного долга увеличен до 6,42 трлн гривен (свыше $172,7 млрд), что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год - более 6,27 трлн гривен (около $169 млрд). В документе предполагается, что ВВП страны вырастет на 3,2%, в то же время потребительские цены увеличатся на 28%.

Отмечается, что доходы госбюджета в 2023 году составят около 1,33 млрд гривен (более $34 млрд), а расходы - чуть более 2,58 трлн гривен (почти $70 млрд). При этом траты на национальную безопасность и оборону составят почти половину всех расходов бюджета - они предполагаются на уровне 1,14 трлн гривен (более $30,6 млрд).

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал беспрецедентным дефицит в размере $38 млрд, заложенный в проекте бюджета страны на 2023 год. 25 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции в Берлине, выразил желание, чтобы Запад покрыл в 2023 году дефицит бюджета Украины.