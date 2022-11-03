Российские экспортеры удвоили объем сделок через продовольственный шоурум РЭЦ в Шанхае

Как отметил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов, китайский спрос на российскую продукцию в этом году значительно вырос

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские экспортеры в 2022 году заключили сделки с китайскими компаниями через демонстрационно-дегустационный павильон АПК Российского экспортного центра (РЭЦ) в Шанхае на свыше $7,5 млн, что более чем вдвое превышает показатель 2021 года. Об этом сообщил в четверг вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов, его слова передает пресс-служба РЭЦ.

"В 2021 году экспортеры заключили сделки с китайскими партнерами на сумму более $3,24 млн. Китайский спрос на российскую продукцию в этом году значительно вырос, что видно по мероприятиям в павильоне. В этом году мы подписали контракты на сумму более $7,5 млн", - сказал Солодов на заседании Экспертной комиссии по отбору заявок организаций на продвижение продукции в зарубежных павильонах.

Заседание экспертной комиссии состоялось 3 ноября, было рассмотрено 13 заявлений от 10 российских компаний: пять заявок касались демонстрации продукции АПК в Турции, четыре - в Китае, две - во Вьетнаме, по одной - в Объединенных Арабских Эмиратах и Египте. Все заявки были одобрены, говорится в сообщении.

Компании представят в зарубежных павильонах соевое масло, кондитерские изделия, мюсли, овощные консервы, соусы, БАДы, алкогольные и безалкогольные напитки.

РЭЦ реализует программу по созданию в иностранных государствах постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания. Шоурумы уже работают в Шанхае (Китай), Дубае (ОАЭ), Ханое (Вьетнам), Каире (Египет), говорится в сообщении.