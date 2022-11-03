На Финляндском вокзале в Петербурге создали "зеленый" грузовой терминал

Грузовую технику терминала заменили на машины на электрической тяге и газомоторном топливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. "Зеленый" грузовой терминал в рамках пилотного проекта ОАО "РЖД" создали на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге. Грузовую технику терминала заменили на машины на электрической тяге и газомоторном топливе, а сам терминал оснастили цифровыми системами, снижающими нагрузку на окружающую среду, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"На грузовом терминале "Санкт-Петербург - Финляндский" ОЖД реализуется пилотный проект ОАО "РЖД" по внедрению технологий, позволяющих сокращать вредное воздействие на окружающую среду. В рамках экологической концепции "зеленого терминала" малогабаритные погрузчики были заменены на технику, работающую на газомоторном топливе и электрической тяге", - рассказали в пресс-службе.

В рамках реализации проекта на вокзале создали автоматизированную систему контроля и регистрации машин на автомобильных въездах, что позволяет исключить скопление машин и сократить тем самым вредные выбросы в атмосферу.

Также на складе грузового терминала специалисты внедрили автоматизированную систему управления WMS, которая сокращает бумажный документооборот при оформлении нарядов на погрузочно-разгрузочные работы.

В пресс-службе отметили, что грузовой двор Финляндского вокзала - один из самых востребованных грузовых терминалов Северо-Запада России из-за его близости к портам и автодорогам федерального значения. В связи с этим грузовой терминал является полигоном для тестирования новых цифровых технологий и транспортно-логистических услуг ОАО "РЖД".