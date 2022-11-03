Infiniti сообщила об уходе с российского рынка

Компания продолжит оказывать сервисную поддержку

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Японская компания Infiniti сообщила об уходе с российского рынка, но рассчитывает на свое возвращение, следует из сообщения на ее официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы в Infiniti с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее <...>. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии", - заявили в компании, добавив в сообщение японское выражение, которое переводится как "Удачно сходить и вернуться вновь".

Поставки в страну новых автомобилей были приостановлены в марте. На тот момент дилеры, как заявляли в представительстве, обладали достаточным запасом автомобилей. Infiniti не имеет собственного производства в России, все модели импортировались.

По данным комитета автопроизводителей АЕБ, в феврале нынешнего года компания Infiniti продала в России 262 автомобиля. Это на 46% больше показателей за аналогичный период 2021 года. Однако сентябре 2022 года Infiniti продала 22 автомобиля, что на 83% меньше, чем в 2021 году в этом месяце.