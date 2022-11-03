В системе железнодорожного транспорта Дании произошел сбой в результате хакерской атаки

Хакеры нарушили работу программы, которую машинисты поездов загружают на планшеты и смартфоны, чтобы иметь доступ к "критически важной информации"

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Программное обеспечение Датских железных дорог (ДЖД) от компании Supero подверглось в минувшие выходные серьезной хакерской атаке, в результате чего в субботу движение поездов по всей стране было остановлено. Об этом в четверг сообщает Danmarks Radio.

Речь идет о программе "Цифровой рюкзак - 2", которую машинисты поездов загружают на планшеты и смартфоны, чтобы иметь доступ к "критически важной информации". По информации радио, система была отключена "в надежде, что это не скажется на движении поездов и не отразится на тысячах пассажиров".

"Наш субподрядчик связался с нами и сообщил, что их тестовая среда была скомпрометирована преступными хакерами. В то же время он не исключает, что что-то может быть и за пределами тестовой среды", - пояснил начальник отдела безопасности ДЖД Карстен Дам Сонербу-Якобсен.

Он отметил, что хотя хакерская атака не была направлена непосредственно на ДЖД, она сказалась на работе машинистов. Перевозчик не смог прокомментировать случившееся сразу же, в выходные.