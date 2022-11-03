Эксперты: почти треть семей в Испании не может позволить себе достойные условия жизни

По информации благотворительной организации Caritas, на фоне последствий пандемии коронавируса "домохозяйства в Испании столкнулись с новым кризисом, на этот раз инфляционного типа", вызванным в основном ситуацией вокруг Украины

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Почти треть домохозяйств в Испании не имеет достаточных доходов, которые бы гарантировали достойные условия жизни. Об этом свидетельствует доклад, представленный в четверг благотворительной организацией Caritas.

По ее информации, на фоне последствий пандемии коронавируса "домохозяйства в Испании столкнулись с новым кризисом, на этот раз инфляционного типа", вызванным в основном ситуацией вокруг Украины. "Общество в целом затрагивает рост стоимости жизни, - уточнили в организации. - Три из десяти домохозяйств в Испании (31,5%) не имеют бюджета, гарантирующего достойные условия жизни". Речь идет о 6 млн семей.

Как отметили в Caritas, семь из десяти уязвимых семей отказались или сократили свои расходы на одежду и обувь, а почти половина урезала бюджет на продукты питания. В частности, 18% домохозяйств с детьми были вынуждены перестать пользоваться школьной столовой, поскольку не могут себе этого позволить (почти полмиллиона семей с несовершеннолетними). Также уточняется, что шесть из десяти семей сократили потребление электроэнергии и воды или снизили расходы на отопление.

В сентябре этого года цены на продукты и безалкогольные напитки в Испании выросли на 14,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Это стало самым высоким показателем с начала соответствующих наблюдений в 1994 году. Годовая инфляция в Испании в октябре текущего года замедлилась до 7,3% против 8,9% в сентябре. В июле данный индекс достиг 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года.