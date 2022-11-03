Veon будет изучать возможность IPO на рынках в Пакистане и Бангладеш

Veon через свою дочернюю компанию Veon Ventures ранее инвестировал $15 млн в пакистанский магазин электронной торговли Dastgyr

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Телекоммуникационный холдинг Veon будет изучать возможность выхода на биржу своих "дочек" в странах Южной Азии, в частности, в Пакистане и Бангладеш. Перед этим холдинг изучит ситуацию на локальных рынках, сообщил главный исполнительный директор Veon Каан Терзиоглу.

"Jazz в Пакистане, Banglalink в Бангладеш - это "голубые фишки" (акции наиболее крупных и ликвидных компаний на конкретной фондовой площадке - прим. ТАСС). И я уверен, что инвесторы в этих странах сильно желают владеть долей в этих брендах", - отметил глава холдинга в ходе телефонной конференции с инвесторами, говоря о дочерних компаниях Veon.

"Мы будем смотреть на это непредвзято и изучим, достаточно ли интересны эти рынки для того, чтобы мы рассматривали там IPO. На данный момент ничего не решено. Но мы будем держать рынки в курсе относительно этого", - сказал он.

В июне Veon через свою дочернюю компанию Veon Ventures инвестировал $15 млн в пакистанский магазин электронной торговли Dastgyr. В холдинг, помимо этого, входят местные телекоммуникационная сеть Jazz и платежная платформа Jazz Cash. В Бангладеш Veon принадлежит компания Banglalink. В группу также входит украинский оператор "Киевстар".