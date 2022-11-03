"Северсталь" получила согласие на выплаты по долларовым облигациям-2024 в рублях

Купоны будут выплачены 7 ноября, сообщили в компании

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Северсталь" получила согласие держателей на выплаты по долларовым облигациям со сроком погашения в 2024 году в рублях, сообщила компания.

Согласие было получено на собрании, состоявшемся 3 ноября 2022 года. "Держатели облигаций, владеющие облигациями по состоянию на 4 ноября 2022 г. через российский Национальный расчетный депозитарий или иных российских кастодианов, получат платежи в рублях через соответствующих российских кастодианов", - говорится в сообщении.

Купоны будут выплачены 7 ноября. Держатели облигаций, владеющие ими через иностранных номинальных держателей и желающие получать прямые платежи в рублях, должны связаться с компанией.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.