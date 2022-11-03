Ростех сообщил о возобновлении производства холодильников "Мир" после 30-летнего перерыва

По словам гендиректора АО "ПОЗиС" Радика Хасанова, производственные мощности компании позволяют выпускать до 600 тыс. единиц холодильной техники в год

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Компания "ПОЗиС" госкорпорации "Ростех" возобновила серийное производство холодильников "Мир" после 30-летнего перерыва, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Под легендарной маркой предприятие начало выпускать современные эргономичные и экономичные двухкамерные холодильники. Производственные мощности компании позволяют выпускать до 600 тыс. единиц холодильной техники в год", - отмечается в сообщении.

По словам гендиректора АО "ПОЗиС" Радика Хасанова, холодильники "Мир" не уступают по качеству зарубежным аналогам. В частности, холодильник оснащен системой автономного сохранения холода, которая при аварийном отключении электричества сможет поддерживать низкую температуру в течение девяти часов без подключения к электросети.

"Известные еще с советских времен холодильники "Мир" славились своим качеством, надежностью и долговечностью. Сегодня есть семьи, в которых они до сих пор исправно работают. Убежден, что несмотря на непростую конкурентную борьбу, у нас есть все шансы повторить и приумножить успех легендарного "Мира". <..> Новые холодильники "Мир" не уступают, а зачастую и превосходят по качеству отечественные и зарубежные аналоги", - цитирует Хасанова пресс-служба Ростеха.

АО "ПОЗиС" является одним из ведущих отечественных производителей бытовой техники в России. За все годы существования компания выпустила более 15 млн холодильников. На сегодняшний день в ассортименте компании 163 базовые модели и более 700 модификаций, произведенных с использованием экологичных "зеленых" технологий, подчеркивают в Ростехе.