3 ноября, 15:52

"Финам" в ближайшее время откроет доступ клиентам к ранее заблокированным бумагам

Разблокировка произойдет автоматически, сообщил брокер

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Клиентам "Финама" в ближайшее время станут доступны некоторые иностранные ценные бумаги, ранее заблокированные на СПБ бирже, говорится в сообщении брокера.

"Разблокировка произойдет автоматически и не потребует дополнительных действий от инвесторов", - отмечается в сообщении.

Ранее СПБ биржа объявила, что с 7 ноября предоставит возможность брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые ранее находились на неторговых разделах субсчетов депо. Дату и порядок перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета биржа согласовала с ЦБ и брокерами. 

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