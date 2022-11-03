3 ноября, 15:57,
обновлено 3 ноября, 16:38

Хуснуллин сообщил, что движение по обеим полосам Крымского моста возобновится 20 декабря

© ТАСС/ Ruptly

Вице-премьер отметил, что с 5 ноября начнется монтаж новых пролетных строений на мосту, после запуска движения в декабре начнется разборка левой, менее пострадавшей стороны моста

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

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"На восстановление автомобильного моста правительством выделено необходимое финансирование, госконтракт заключен. Запустить движение [.....] планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря - полностью по другой", - сказал Хуснуллин.

Также вице-премьер отметил, что с 5 ноября начнется монтаж новых пролетных строений на мосту, после запуска движения в декабре начнется разборка левой, менее пострадавшей стороны моста. Завершить ее планируется до 30 марта, указал он.

"В настоящее время движение легкового автотранспорта, автобусов и при необходимости части грузового транспорта в обоих направлениях осуществляется по этой [левой - прим. ТАСС] стороне моста в штатном режиме с обеспечением 100% досмотра транспортных средств и постоянным мониторингом, которые ведут специализированные организации в круглосуточном режиме", - отметил вице-премьер.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
© Информационное агентство ТАСС
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