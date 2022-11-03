Производство аквакультурных осетровых рыб в I полугодии выросло на 13,5%

Оно составило 4,1 тыс. тонн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Производство аквакультурных осетровых рыб выросло на 13,5% в I полугодии 2022 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составило 4,1 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"За первое полугодие 2022 года объем производства осетровых видов увеличилось на 13,5% - до 4,1 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о том, что Росрыболовство ведет перечень производителей кормов для аквакультуры в России, в него вошли более 10 предприятий.

Предприятия расположены от Приморского края до Ленинградской области и нижней Волги, в том числе в Карелии, Белгороде, Твери, Саратове, Астрахани, Новосибирске. При поступлении дополнительной информации список на регулярной основе пополняется. В ведомстве пояснили, что до недавнего времени иностранные поставщики занимали до 90% российского рынка кормов. В условиях санкционных ограничений Росрыболовство проводит совместную с отечественными производителями рыбных кормов работу по обеспечению наращивания производства, внедрению мер поддержки для строительства новых и модернизации действующих заводов.