Ж/д тарифы на перевозку пассажиров с 1 января 2023 года вырастут на 8,1%

В пресс-службе ФАС заявили, что мера позволит обновить подвижной состав в условиях повышенного спроса на ж/д перевозки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Железнодорожные тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах с 1 января 2023 года проиндексируют на 8,1%, говорится в пояснительной записке к проекту приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) размещенном на официальном сайте правовой информации.

"Согласно прогнозу, индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте будет проведена с учетом изменения платы за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта, а также прочих расходов перевозчика. С учетом этого индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в 2023 году составит 8,1%, в 2024‒2025 годах - по 4% ежегодно", - отмечается в документе.

В пресс-службе ФАС пояснили ТАСС, что мера позволит обновить подвижной состав в условиях повышенного спроса на ж/д перевозки. Проиндексированы будут тарифы, сборы и платы на услуги в сфере пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении.

"ФАС России отмечает, что устанавливает только предельные тарифы. Перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости", - добавили в службе.

В Минтрансе РФ прокомментировали, что у перевозчика будет возможность предоставлять пассажирам скидки на проезд в плацкарте для сохранения доступной стоимости билетов для пассажиров. С помощью индексации перевозчик сможет закупить новый современный комфортабельный подвижной состав у российских заводов. "Это положительным образом скажется на комфорте и доступности железнодорожного транспорта для пассажиров", - заключили в Минтрансе.

По мнению и.о. директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнера КА "Муранов, Черняков и партнеры" Олега Моквитина, индексация тарифов необходима для реализации инвестиционных программ РЖД, направленных на обновление подвижного состава в связи с ростом его износа.