В МЭР заявили, что индексация тарифов на ж/д перевозки будет ниже прогнозируемой инфляции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Планируемое решение об индексации тарифов на пассажирские ж/д перевозки в дальнем следовании учтено в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, в том числе в прогнозном показателе инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Планируемое решение об индексации тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании учтено в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2023-2025 гг., в том числе в прогнозном показателе инфляции, - отмечается в сообщении МЭР. - В совокупности по итогам трехлетнего периода (2021-2023) индексация тарифов на железнодорожные перевозки будет ниже прогнозируемой инфляции".