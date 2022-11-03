3 ноября, 16:21,
обновлено 3 ноября, 16:24

Железнодорожные тарифы на перевозку грузов с 1 января 2023 года вырастут на 8%

Отмену понижающих коэффициентов на перевозку угля по ж/д сети планируют продлить до 31 декабря 2023 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Железнодорожные тарифы на перевозку грузов с 1 января 2023 года вырастут на 8%, говорится в пояснительной записке к проекту приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, размещенном на официальном сайте правовой информации.

"<...> индексация тарифов на перевозки грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов в 2023 году. составит 8%, в 2024 году - 7,1%, в 2025 году - 4,6%", - отмечается в документе.

Также согласно проекту отмену понижающих коэффициентов на перевозку угля по ж/д сети планируется продлить до 31 декабря 2023 года. 

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