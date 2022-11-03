Саудовская Аравия создала первый бренд по производству электромобилей

Ожидается, что проект привлечет иностранные инвестиции в размере $150 млн, предоставит около 30 тыс. рабочих мест, а его доходность к 2034 году составит $8 млрд

ТАСС, 3 ноября. Саудовская Аравия запустила первый в королевстве автомобильный бренд "Сир", специализирующийся на производстве электромобилей. Об этом объявил в четверг наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.

"Саудовская Аравия сегодня создает не просто новую марку автомобилей, а полноценную отрасль промышленности, - цитирует его Саудовское агентство печати. - Эта отрасль привлечет иностранные инвестиции, создаст множество вакансий для одаренных подданных королевства, а также поспособствует развитию частного сектора и увеличению ВВП Саудовской Аравии в течение нескольких следующих лет".

По данным агентства, "Сир" будет производить автомобили как для внутреннего потребителя, так и для продажи в страны Ближнего Востока. Ожидается, что проект привлечет иностранные инвестиции в размере $150 млн, предоставит около 30 тыс. рабочих мест, а его доходность к 2034 году составит $8 млрд.

"Сир" является совместным проектом Суверенного фонда Саудовской Аравии и тайваньского производителя электроники Foxconn, однако каждый автомобиль будет создаваться исключительно на территории королевства. Там же будет проходить тестирование произведенных транспортных средств в соответствии с высочайшими мировыми стандартами.

Первые электромобили саудовского производства поступят в продажу уже в 2025 году.