В H&M пообещали закрыть торговую сеть в России до конца года

Шведский ретейлер одежды закрыл в стране уже половину своих магазинов

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Шведский ретейлер одежды H&M закрыл в России уже половину своих магазинов. К концу года торговую сеть в РФ планируется свернуть полностью, передает в четверг агентство "Директ".

Вскоре после начала российской спецоперации в начале марта H&M приостановила свою деятельность. В середине июля компания сообщила о начале прекращения своего присутствия в России, сославшись на то, что "текущие вызовы" не позволяют продолжать вести бизнес в условиях непредсказуемого будущего. Затем компания открыла ряд своих магазинов, чтобы распродать остатки товара, и к концу сентября около 30 из 172 торговых точек закрылись навсегда.

"Мы реализуем наш план и в настоящий момент все еще имеем некоторое количество временно открытых магазинов для распродажи остатков на складах. Закрытие магазинов происходит постепенно, в соответствии с планом, и мы рассчитываем, что последний магазин закроется до конца года. Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить прекращение нашей работы в стране ответственным способом", - сообщили в H&M.