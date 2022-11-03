Минсельхоз предложил удлинить инвесткредиты производителям заменителей грудного молока

Пролонгация до 12 лет льготных инвестиционных кредитов на строительство мощностей по производству сухих ингредиентов и смесей из них для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста позволит обеспечить потребности российского рынка, отмечают авторы инициативы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает увеличить срок льготных инвестиционных кредитов для производителей заменителей грудного молока с 8 до 12 лет. Проект соответствующего постановления правительства подготовлен министерством и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации и решения проблем импортозамещения в условиях санкционного давления на экономику России проектом постановления предусмотрено увеличение срока предоставления в рамках правил льготных инвестиционных кредитов предприятиям, осуществляющим производство сухих ингредиентов и смесей из них для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста (заменитель грудного молока) с 8 до 12 лет", - отмечается в пояснительной записке к документу.

В ней сообщается, что пролонгация до 12 лет льготных инвестиционных кредитов на строительство мощностей по производству сухих ингредиентов и смесей из них для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста позволит обеспечить потребности российского рынка.

Помимо этого проектом постановления предусматривается субсидирование в размере 100% ключевой ставки Банка России процентной ставки по кредитным договорам на предоставления льготных инвестиционных кредитов на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение предприятий, цехов (объектов), мощностей по производству специализированных продуктов лечебного питания для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также пищевой продукции энтерального питания и (или) компонентов (ингредиентов) для их производства.

Как говорится в документе, специализированные продукты лечебного питания для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также пищевая продукции энтерального питания используется в клинических условиях для питания, включая лежачих больных, которые не могут принимать питание перорально. Также использование пищевой продукции энтерального питания снижает потери при лечении и реабилитации раненных, в том числе тяжело раненных, способствует эффективному лечению туберкулеза, злокачественных новообразования, сахарного диабета, которые являются социально значимыми направлениями.

"Проекты по строительству мощностей по производству специализированных продуктов лечебного питания для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также пищевой продукции энтерального питания, характеризуются высокотехнологичностью, длительным сроком окупаемости проектов и их повышенной капиталоемкостью, высокой стоимостью оборудования при низкой рентабельности от продаж. Обеспечение доступными льготными кредитами создаст условия для оперативного увеличения выпуска специализированных продуктов лечебного питания для лиц, страдающих орфанными заболеваниями, а также пищевой продукции энтерального питания", - заключается в документе.