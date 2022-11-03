ВЭБ обсуждает со Сбером, ВТБ и Газпромбанком фонд развития акционерного капитала

В рамках фонда ВЭБ будет гарантировать возврат вложенных средств для стимулирования банков к инвестиционной деятельности

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ" обсуждает со Сбером, ВТБ и Газпромбанком создание Фонда акционерного капитала, рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов.

В рамках фонда ВЭБ будет гарантировать возврат вложенных средств для стимулирования банков к инвестиционной деятельности.

"Мы сейчас обсуждаем эту инициативу [по созданию Фонда акционерного капитала] со Сбером, ВТБ и очень активно с Газпромбанком. Мы первоначально думали, что будет создан единый фонд, но потом банки предложили, чтобы эта инициатива касалась создания нескольких фондов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина в четверг.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, ВЭБ будет покрывать возможные убытки банков от проектов и возврат им минимальной доходности. "Мы будем гарантировать, что в определенный момент будем выкупать обязательства этого фонда с гарантированной доходностью. Таким образом, это не высокая доходность, но это гарантированная доходность, которая позволит нам сформировать первоначальный акционерный капитал", - также рассказал глава ВЭБа на встрече с президентом.

Он добавил, что также поддерживает предложения Минэкономразвития по модернизации Фабрики проектного финансирования и началу нового этапа работы с поручительствами ВЭБ.РФ. "В совокупности в проекте поручения, которое вам представлено, разрешено формировать акционерный капитал до 10%. Вместе с послаблениями, о которых говорил [министр экономики РФ] Максим Геннадьевич [Решетников] по Фабрике проектного финансирования, то, что акционерный капитал должен при запуске проектов составлять не менее 15%, это совсем другая ситуация для запуска новых инвестиционных проектов и распределения рисков между коммерческими банками, инициаторами проекта и банком развития. Полностью поддерживаю эту меру", - сказал Шувалов.

Глава госкорпорации отметил, что в ближайшие пять - шесть месяцев ВЭБ готов высвободить на указанные выше инициативы порядка 500-700 млрд рублей от той утвержденной антикризисной программы на 1,3 трлн рублей. "Думаю, это очень сильно поможет инвестиционному процессу и кредитованию со стороны коммерческих банков", - отметил он.