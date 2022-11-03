Основатель и бывший руководитель НРА покидает агентство

В последнее время Виктор Четвериков занимал должность управляющего директора по развитию проектов агентства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Основатель и бывший руководитель Национального рейтингового агентства (НРА) Виктор Четвериков покидает компанию. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В НРА ТАСС подтвердили уход Четверикова.

Четвериков занимал пост президента НРА в 2016-2020 годах, курируя вопросы его развития. В последнее время он занимал должность управляющего директора по развитию проектов агентства.

"Закончился мой большой период работы в проекте НРА. Сегодня последний день и я покидаю агентство. 20 лет - большой период для того, чтобы много сделать для проекта, который создал, и достаточный период, чтобы собрать новые идеи для новых проектов… Я остаюсь в рынке, никуда не уезжаю, собираюсь реализовывать новые идеи, открыт для сотрудничества как профессионального, так и дружеского", - говорится в его сообщении.

Виктор Четвериков начинал свою карьеру в банковской сфере в 1993 году. В 2002-2006 годах занимал должность начальника информационно-аналитического управления НАУФОР. В 2006-2016 годах он возглавлял НРА, после работал в качестве президента рейтингового агентства.

Агентство НРА включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России 12 сентября 2019 года.