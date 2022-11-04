3 ноября, 21:19

Reuters: G7 и Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть

Reuters: G7 и Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть
© Егор Алеев/ ТАСС

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Страны "семерки" и Австралия договорились установить фиксированную максимальную ставку на российскую нефть вместо динамического коридора, который также обсуждается. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Решение по фиксированному потолку цен на нефть из РФ, как ожидается, может быть принято этими странами в конце ноября. Источник сообщил, что G7 и Австралия "решили установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет скидкой от индекса [мировых] цен" на нефть. 

Теги:
АвстралияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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