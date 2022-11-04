Банк Англии: Лондону оставались часы до "финансового Армагеддона" из-за действий Трасс

По словам главы Банка Эндрю Бейли, основные рынки страны были очень нестабильными из-за курса экс-премьера Великобритании

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Несколько часов отделяли Великобританию от финансового Армагеддона после решений, принятых предыдущим премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом сообщил в четверг в эфире Channel 4 глава Банка Англии Эндрю Бейли.

"Мы, безусловно, достигли точки, когда рынки были очень нестабильными, а это были основные рынки, это рынок государственных облигаций, который во многих аспектах самый ключевой из всех", - сказал Бейли, по словам которого эта ситуация начала затрагивать пенсионные фонды - крупные игроки на рынке гособлигаций. "Наша обеспокоенность заключалась в том, что когда ситуация выходит из-под контроля, это может очень быстро пойти дальше, и тогда вам предстоит огромная работа <...>. Так что мы были вынуждены быстро вмешаться, и нам нужно было это делать решительно", - добавил глава регулятора. Под руководством Бейли банк начал активно скупать гособлигации, потратив на эти цели £19,3 млрд ($21,5 млрд по курсу на настоящий момент).

Отвечая на вопрос, сколько оставалось до возможного масштабного обвала рынка, Бейли заявил: "В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах". "Это была реальная угроза финансовой стабильности", - добавил он.

В конце сентября правительство Трасс представило план масштабного снижения налогов. Рынки акций и облигаций королевства крайне болезненно отреагировали на программу, курс фунта опускался до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом, а стоимость долгосрочных гособлигаций взлетела на уровни, которых они не достигали с финансового кризиса 2008 года. В итоге Трасс пришлось практически полностью отказаться от своих инициатив и уволить главу Минфина Квази Квартенга, однако это не помогло удержаться ей в кресле на фоне недовольства со стороны коллег по Консервативной партии.

В итоге 20 октября Трасс объявила об отставке, проведя на посту премьер-министра менее 50 дней. Это стало антирекордом в британской политической истории. На посту главы правительства ее сменил экс-министр финансов Риши Сунак.