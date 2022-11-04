ЦБ Ирана рассчитывает на скорую разморозку своих активов за рубежом

Председатель банка Али Салехабади сообщил о переговорах Тегерана с разными странами по этому вопросу

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Центробанк Ирана рассчитывает на скорый успех переговоров с другими государствами относительно разморозки блокированных из-за американских санкций активов республики в иностранных банках. Об этом заявил в четверг председатель ЦБ Ирана Али Салехабади.

"Мы ведем переговоры с разными странами по заранее проработанной схеме и в координации с Министерством иностранных дел. Мы рассчитываем вскоре сообщить положительные новости по этой теме", - цитирует Салехабади агентство IRNA.

Глава ЦБ отметил, что обнародует информацию о разморозке активов, "когда средства поступят на указанные иранской стороной счета". Переговоры, по его словам, "идут хорошо".

Как отмечает телеканал Press TV, речь может идти о $7 млрд, замороженных на счетах в двух банках Южной Кореи.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения по иранской ядерной программе, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и возобновили действие антииранских санкций. В результате были заблокированы иранские активы на зарубежных счетах и резервы Центробанка в некоторых странах. Так, с 2018 года около $7 млрд остаются замороженными в двух южнокорейских банках. В 2020 году Ирану удалось вернуть доступ к $1,6 млрд, которые были заблокированы в юрисдикции Люксембурга по запросу США.